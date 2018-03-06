Büyükelçiliği vuracaklardı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, Emniyet ile MİT'in birlikte yürüttüğü çalışma sonucu Samsun-Ankara Karayolu'nda uygulama noktasında durdurulan bir otobüste Irak uyruklu Sohaıb Qusay TahaAl-D. ile Fernas Hüseyin A. gözaltına alındı. Ekipler zanlılarla bağlantılı oldukları tespit edilen Iraklı Omar Shibab Ahmed Al D. ve AzharAbdulkadhım Salman Al B.'yi de gözaltına aldı. Operasyonda çeşitli dijital verilere de el konuldu. Zanlıların, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne eylem hazırlığında olduğu bildirildi. Bu arada dün kapalı olan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin bugün de açılmayacağı duyuruldu.
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