Yol kavgası cinayetle bitti

Kahramanmaraş'taöncekiakşam, 2 otomobilsürücüsü arasında,trafikte birbirlerineyol vermediklerigerekçesiyle çıkantartışma kavgayadönüştü. Ortalık biranda karıştı. Taraflardanbiri, silah çekti. Ardı ardına tetiğe bastı.Araçta bulunanlardan Süleyman Karaölürken, Alper Küçükterzi ve Sefa Köseyaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken,ölen Kaya'nın cesedi de otopsi için morgagötürüldü. Kaçan otomobilde bulunan M.D.,Ö.D. ve M.K. polis tarafından kısa süredeyakalandı.
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