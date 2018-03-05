;
Yol Durumu
  1. Milyonluk vurgun
  2. Sony'den büyük skandal: Ödül YPG'ye verildi!

Yol kavgası cinayetle bitti

Yol kavgası cinayetle bitti
Kahramanmaraş'ta önceki akşam, 2 otomobil sürücüsü arasında, trafikte birbirlerine yol vermedikleri gerekçesiyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ortalık bir anda karıştı. Taraflardan biri, silah çekti. Ardı ardına tetiğe bastı. Araçta bulunanlardan Süleyman Kara ölürken, Alper Küçükterzi ve Sefa Köse yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ölen Kaya'nın cesedi de otopsi için morga götürüldü. Kaçan otomobilde bulunan M.D., Ö.D. ve M.K. polis tarafından kısa sürede yakalandı.


Süleyman Kara


Sırrıberk ARSLAN
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar