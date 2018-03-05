Kirli çamaşır

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör varlığını sona erdirmek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda iyice köşeye sıkışan terör örgütü YPG, son çare olarak sivil görünümlü kadın teröristleri canlı bomba olarak kullanmaya başladı. TSK'nın terörden arındırdığı yerleşim bölgelerinde yapılan kontrollerde iç çamaşırına bomba düzeneği yerleştirilmiş bir kadın terörist etkisiz hale getirildi. Kadın teröristin sutyeninde gizlediği bomba düzeneğini Mehmetçik'in yakınında patlatma hazırlığı yaparken fark edildiği öğrenildi. Kadın canlı bombalara karşı güvenlik kuvvetleri tedbirlerini arttırdı.
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