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Delillere jet tarama

Delillere jet tarama
ANKARA Başsavcılığı, terör davalarına bakan hakim ve savcılara dijital delilleri incelemeleri için "Blu-ray" cihazları dağıttı. Böylece hakim ve savcılar ele geçirilen kamera görüntüleri ile bilgisayar hard diski ve flaş belleklerdeki dijital delilleri blu-rayli cihaza yükleyip inceleyecek. Dava süreci hızlı işleyecek.

Yüksel TEMEL
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