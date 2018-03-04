Mutfağımıza 'Dukan'dı!

Fransızdiyetisyen PierreDukan, kendiadını taşıyan diyettarzı ile dünya çapındatanındı. Tavuk, et vebalık yiyerek proteinağırlıklı zayıflamayöntemi hem tepki,hem beğeni topladı.Dukan, son kitabınınimza günü için soluğuTürkiye'de aldı.Okurlarıyla yaptığıbuluşmada "Balık,tavuk, ızgara, bolsebze tüketilmeli.Stresli hayat şekerihtiyacını beraberindegetiriyor. Şekerin yerinitutabilecek ürünlereyönelin, yaşam tarzı halinegetirin" açıklamasını yaptı.Ardından Türk mutfağınaövgüler yağdırdı.Türk yemeklerininDukan diyetine uygunolduğunu belirtendiyetisyen, sözlerini şöylesonlandırdı: "Dün geceTürk restoranına gittik,geleneksel Türk yemeğiyedik. Yediklerimiz benimdiyetim için çok uygundu."
kalan karakter 1000
he.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.