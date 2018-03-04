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Mutfağımıza 'Dukan'dı!

Beslenme Uzmanı , için geldiği ’da obezite hastalığına değindi. Türk mutfağını ise öve öve bitiremedi. “Türk yemekleri, benim diyetime çok uygun” dedi

Mutfağımıza Dukandı!
Fransız diyetisyen Pierre Dukan, kendi adını taşıyan diyet tarzı ile dünya çapında tanındı. Tavuk, et ve balık yiyerek protein ağırlıklı zayıflama yöntemi hem tepki, hem beğeni topladı. Dukan, son kitabının için soluğu 'de aldı. Okurlarıyla yaptığı buluşmada "Balık, tavuk, ızgara, bol sebze tüketilmeli. Stresli hayat şeker ihtiyacını beraberinde getiriyor. Şekerin yerini tutabilecek ürünlere yönelin, yaşam tarzı haline getirin" açıklamasını yaptı. Ardından Türk mutfağına övgüler yağdırdı. Türk yemeklerinin Dukan diyetine uygun olduğunu belirten diyetisyen, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Dün gece Türk restoranına gittik, geleneksel Türk yemeği yedik. Yediklerimiz benim diyetim için çok uygundu."
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

he.

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cevapla 04.03.2018 10:28
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