Çocukları Mesut etti!
Almanya’nın en yoksul şehirlerinden Gelsenkirchen’de futbolla tanışan Mesut Özil, büyüdüğü mahalleyi unutmadı. İlk kez top oynadığı Maymun Kafesi isimli sahaya sahip çıktı. Toprak zemini çimle kaplatacağını açıkladı
1995 yılında ise DJK Westfalia 04 Gelsenkirchen takımında forma giymeye başladı. Üç yıl bu takımda oynadıktan sonra, DJK Teutonia Schalke- Nord takımına yazıldı. O yaşlarda yeteneğini kanıtlayan Özil, kariyeriyle herkese örnek olup bugünlere gelmeyi başardı.
Yakın bir tarihte ise ilk kez futbol oynadığı sahaya ziyaret yaptı. Çamurda oynayan çocukları görünce geçmişini hatırladı ve o sahayı yaptırma kararı aldı. Toprak zemini de kaliteli bir çim türüyle kaplatacağını açıkladı. Maymun Kafesi'nde top oynayan yoksul ailelerin çocukları ise bu haberle heyecanlandı. Hepsi, ileride Mesut Özil gibi yıldız bir futbolcu olmak istediklerini anlattı...
Etiketler: mesut özil , Maymun Kafesi
- 04 Mart 2018, Pazar
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Helal Olsun Mesut Kardesim, insan nereden geldigini unutmamali ve geride bir eser birakmali imkanlari ölcüsünde. Belki yapacagin o eserde senin gibi kac kardesimiz veya yavrumuz senin gibi futbol oynayacaktir. Selam Olsun nereden geldigini bilen Dostlara..
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