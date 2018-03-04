;
Yol Durumu
  1. Afrin'e S-400
  2. TSK'dan Afrin açıklaması

Çocukları Mesut etti!

Almanya’nın en yoksul şehirlerinden Gelsenkirchen’de futbolla tanışan , büyüdüğü mahalleyi unutmadı. İlk kez top oynadığı isimli sahaya sahip çıktı. Toprak zemini çimle kaplatacağını açıkladı

Çocukları Mesut etti!
İngiliz devi Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman milli futbolcu Mesut Özil, örnek bir davranışa imza attı. Yıldız oyuncu, yıllar önce Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde topla tanıştı. Küçükken mahallesinde "Maymun kafesi" diye adlandırılan futbol sahasında gece-gündüz, kar yağmur demeden futbol oynadı.

1995 yılında ise DJK Westfalia 04 Gelsenkirchen takımında forma giymeye başladı. Üç yıl bu takımda oynadıktan sonra, DJK Teutonia Schalke- Nord takımına yazıldı. O yaşlarda yeteneğini kanıtlayan Özil, kariyeriyle herkese örnek olup bugünlere gelmeyi başardı.

Yakın bir tarihte ise ilk kez futbol oynadığı sahaya ziyaret yaptı. Çamurda oynayan çocukları görünce geçmişini hatırladı ve o sahayı yaptırma kararı aldı. Toprak zemini de kaliteli bir çim türüyle kaplatacağını açıkladı. 'nde top oynayan yoksul ailelerin çocukları ise bu haberle heyecanlandı. Hepsi, ileride Mesut Özil gibi yıldız bir futbolcu olmak istediklerini anlattı...
Etiketler: ,
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
H&#252;seyin Vatandas Hüseyin Vatandas

Helal Olsun Mesut Kardesim, insan nereden geldigini unutmamali ve geride bir eser birakmali imkanlari ölcüsünde. Belki yapacagin o eserde senin gibi kac kardesimiz veya yavrumuz senin gibi futbol oynayacaktir. Selam Olsun nereden geldigini bilen Dostlara..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.03.2018 09:37
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar