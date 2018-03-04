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'e S-400

Terör örgütü PKK/, dağa taşa tuzak kurdu. Şehadete can atan 400 bomba uzmanı ise ’e gitmek için gönüllü oldu.

Afrine S-400

Mehmetçik, iki ay önce 'nın startını verdi. 'de yuvalanan PKK/YPG'ye agır darbe indirdi. Teröristler ise her yeri bombayla tuzaklayıp inlerine çekildi.

Bunu gören 400 bomba imha uzmanı, harekete geçti. "Mehmetçigin burnu kanamasın. O tuzakları biz bozarız" diyerek cephede görev almak için dilekçe verdi.

DEVLETİN ZİRVESİ ONLARA EMANET

Emniyet Teşkilatı'nda toplam 400 bulunuyor. Bu kahramanların bir kısmı, Cumhurbaşkanı ve Başbakan gibi devlet büyüklerinin koruma ekiplerinde çalışıyor.

MEVLÜT YÜKSEL

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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Adem Adem

Çok güzel Allah razı olsun.

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cevapla 04.03.2018 08:53
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