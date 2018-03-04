Mehmetçik, iki ay önce Zeytin Dalı Harekatı'nın startını verdi. Afrin'de yuvalanan PKK/YPG'ye agır darbe indirdi. Teröristler ise her yeri bombayla tuzaklayıp inlerine çekildi.



Bunu gören 400 bomba imha uzmanı, harekete geçti. "Mehmetçigin burnu kanamasın. O tuzakları biz bozarız" diyerek cephede görev almak için dilekçe verdi.



DEVLETİN ZİRVESİ ONLARA EMANET



Emniyet Teşkilatı'nda toplam 400 bomba imha uzmanı bulunuyor. Bu kahramanların bir kısmı, Cumhurbaşkanı ve Başbakan gibi devlet büyüklerinin koruma ekiplerinde çalışıyor.

MEVLÜT YÜKSEL