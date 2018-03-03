Timsah gözyaşı!

Korkunç cinayeti 1.5 yıl sonra aydınlandı. Genç adam, borcu olduğu amcasını öldürüp gömdüğü ortaya çıktı. Olay Konya'da yaşandı. 2 çocuk babası EbubekirKızoğlu 17 Ağustos 2016'da ortadan kayboldu. Polis, kayıp adamın en son yeğeni Abdullah Kızoğlu (36) ile buluştuğu belirlendi. Şüpheli İstanbul'da yakalandı. Konya'ya götürülen Abdullah Kızoğlu, amcasını öldürdüğünü, evinin 500 metre ilerisindeki sulama kanalının yanına gömdüğünü itiraf etti. Adreste kazı yapıldı, Ebubekir Kızoğlu'nun kemikleri bulundu. Katil zanlısı sorgusunda, "Ona 150 bin lira borcum vardı. Sürekli parayı ödememi istiyordu. 'Yaborcunu ver ya da karını ' dediği için tartıştık. Tabancayla iki bacağına ateş ettim. 'Çocuklarım sana emanet onlara iyi bak' dedi. Öldürüp, gömdüm" diye konuştu. Cesedin üzerine bir kamyon hafriyat döktüğünü anlatan katil yeğenin, "Cesedin başına giderek duaedip ağladım"dediği öğrenildi. Zanlı adliyeye sevk edildi.
Abdullah Kızoğlu, cinayeti itiraf etti. Cesedin yerini gösterdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.