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Timsah gözyaşı!

’da 1.5 yıldır kayıp olan adamın yeğeni tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlısı, borcunu ödeyemediği amcasının “Ya borcunu, ya da karını ver” demesi üzerine i işlediğini anlattı

Timsah gözyaşı!
Korkunç i 1.5 yıl sonra aydınlandı. Genç adam, borcu olduğu amcasını öldürüp gömdüğü ortaya çıktı. Olay 'da yaşandı. 2 çocuk babası Ebubekir Kızoğlu 17 Ağustos 2016'da ortadan kayboldu. Polis, kayıp adamın en son yeğeni Abdullah Kızoğlu (36) ile buluştuğu belirlendi. Şüpheli İstanbul'da yakalandı. Konya'ya götürülen Abdullah Kızoğlu, amcasını öldürdüğünü, evinin 500 metre ilerisindeki sulama kanalının yanına gömdüğünü itiraf etti. Adreste kazı yapıldı, Ebubekir Kızoğlu'nun kemikleri bulundu. Katil zanlısı sorgusunda, "Ona 150 bin lira borcum vardı. Sürekli parayı ödememi istiyordu. 'Ya borcunu ver ya da karını ' dediği için tartıştık. Tabancayla iki bacağına ateş ettim. 'Çocuklarım sana emanet onlara iyi bak' dedi. Öldürüp, gömdüm" diye konuştu. Cesedin üzerine bir kamyon hafriyat döktüğünü anlatan katil yeğenin, "Cesedin başına giderek dua edip ağladım"dediği öğrenildi. Zanlı adliyeye sevk edildi.


Abdullah Kızoğlu, cinayeti itiraf etti. Cesedin yerini gösterdi.

Halit TURAN
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