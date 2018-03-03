Süper burun

Antalya'nın Alanya İlçesi'nden gelen haber, "İnsanlık ölmemiş" dedirtti. Dün sabah saatlerinde sahil yolu üzerinde 'Kaniş' cinsi köpek bulan bir vatandaş, sevimli hayvanı petshop sahibi Funda Gül'e teslim etti. Köpeğin sahipli ve bakımlıolduğunu fark eden Gül, hayvanınsahibini bulmak için harekete geçti. Genç kadın, 7 saat boyunca Alanya sokaklarını gezdi. Kucağındaki köpeğin sahibine ulaşmak için vatandaşlardan bilgi edindi. Daha sonra bir marketin önünden geçen Funda Gül'ün kucağındaki köpek bir anda hareketlendi. Havlamaya başlayan hayvan, genç kadının elinden kaçarak markete girdi. İsminin 'Thony' olduğu öğrenilen köpeğin, market sahibi İbrahim Okçu'ya ait olduğu belirlendi. İbrahim Okçu, köpeğinekavuştuğu için çok mutlu olduğunusöyledi. Okçu, "Köpeğimiz 7-8 saattir kayıptı. Sağ olsun hanımefendi Tohny'i getirdi. İnsanlık ölmemiş. Köpeğim çok akıllı bir hayvan. Hayatım boyunca Tohny'den daha akıllı bir köpek görmedim" dedi. Okçu, köpeğini kendisine getiren Gül'e de teşekkür etti. Funda Gül ise kendisini sürükleyereksahibine ait dükkanı bulan köpeğin çokakıllı olduğunu söyledi.
Funda Gül, köpeğin sahibini bulduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.
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