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Süper burun

, kaybolan köpek için 7 saat boyunca sokak sokak dolaştı. Bir süre sonra sahibinin kokusunu alan sevimli hayvan, heyecandan yerinde duramadı. Havlayıp markete girince sahibine ulaştı...

Süper burun
Antalya'nın Alanya İlçesi'nden gelen haber, "İnsanlık ölmemiş" dedirtti. Dün sabah saatlerinde sahil yolu üzerinde 'Kaniş' cinsi köpek bulan bir vatandaş, sevimli hayvanı petshop sahibi Funda Gül'e teslim etti. Köpeğin sahipli ve bakımlı olduğunu fark eden Gül, hayvanın sahibini bulmak için harekete geçti. Genç kadın, 7 saat boyunca Alanya sokaklarını gezdi. Kucağındaki köpeğin sahibine ulaşmak için vatandaşlardan bilgi edindi. Daha sonra bir marketin önünden geçen 'ün kucağındaki köpek bir anda hareketlendi. Havlamaya başlayan hayvan, genç kadının elinden kaçarak markete girdi. İsminin 'Thony' olduğu öğrenilen köpeğin, market sahibi İbrahim Okçu'ya ait olduğu belirlendi. İbrahim Okçu, köpeğine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Okçu, "Köpeğimiz 7-8 saattir kayıptı. Sağ olsun hanımefendi Tohny'i getirdi. İnsanlık ölmemiş. Köpeğim çok akıllı bir hayvan. Hayatım boyunca Tohny'den daha akıllı bir köpek görmedim" dedi. Okçu, köpeğini kendisine getiren Gül'e de teşekkür etti. Funda Gül ise kendisini sürükleyerek sahibine ait dükkanı bulan köpeğin çok akıllı olduğunu söyledi.


Funda Gül, köpeğin sahibini bulduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.
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