; 19 / 11 14 / 7 15 / 5 6 / -3 17 / 9 19 / 7 15 / 7 20 / 12 1 / -11 15 / 2 21 / 12 19 / 9 20 / 7 16 / 5 7 / -3 18 / 8 10 / 1 4 / -2 15 / 4 12 / 5 20 / 11 17 / 13 15 / 5 15 / 6 20 / 10 16 / 5 20 / 8 18 / 4 11 / 3 9 / 1 4 / -7 17 / 7 16 / 6 18 / 7 8 / -2 8 / 0 20 / 8 15 / 0 13 / 5 16 / 9 20 / 13 17 / 7 19 / 7 15 / 5 4 / -8 14 / 2 15 / 3 16 / 6 16 / 7 16 / 5 17 / 8 20 / 10 17 / 7 16 / 7 12 / 4 19 / 10 13 / 6 19 / 13 15 / 7 10 / -1 16 / 5 17 / 4 19 / 7 21 / 8 19 / 6 21 / 9 21 / 8 14 / 7 14 / 7 12 / 3 18 / 9 11 / 4 15 / 8 16 / 6 20 / 6 10 / 2 15 / 6 9 / -2 18 / 9 13 / 5 19 / 7 Eğlence mekanını tarayan saldırgan, özçekim yapmayı da ihmal etmedi. İlginç olay geçtiğimiz ay İstanbul Beylikdüzü'nde meydana geldi. Motosikletli 2 kişi, eğlenme mekanının önüne gitti. Birisi silahı çıkardı. İşyerini yaylım ateşine tuttu. Diğeri ise cep telefonu ile özçekim yaparak babasına gönderdi. Bu hareketine kimse anlam veremedi. Saldırının ardından kaçan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. İfadeleri alındıktan sonra adliye sevk edildikleri ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi. Yaşanan anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye kaydedildi. Görüntülerde şüpheliler motosikletiyle eğlence mekanına gelerek ateş açmaya başlıyor. Ardından saldırganlar kaçarken, mekandakiler panikle dışarı çıkıyor Öte yandan şüphelilerin özçekim videoları da görülüyor.
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