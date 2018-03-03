Otomobil mezarlığı

Trabzon'un Ortahisar İlçesi'nde yaşayanlar, dün sabah karşılaştıkları manzara karşısında büyük yıkım yaşadı. Sağanak yağmurun ardından istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki 14 araç ve bir motosiklet göçük altında kaldı. Can kaybının yaşanmadığı olayda, araçlar hasarlandı. Olay nedeniyle tedirgin olan mahalle sakinleri, yıkılan duvarın kalan kısmı için önlem alınması amacıyla çağrı yaptı. Otomobili toprak altında kalan vatandaşlardan Selamettin Parlak, sabah gürültü ile uyandıklarını belirterek, "Korna sesi gelmeye başladı. Baktım duvar, yerle bir oldu. Biraz daha ilerleyen saatlerde olsa insanlar da toprak altında kalabilirdi" ifadelerini kullandı.