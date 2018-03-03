Ölüme servis!

İstanbul Arnavutköy'deki feci kazada can pazarı yaşandı. Ana yoldan caddeye çıkan bir otomobil, dün akşam Dursunköy-Hadımköy Kavşağı'na geldiği sırada lise öğrencilerini taşıyan bir servise çarptı. Minibüs, yol kenarındaki vince çarpıp devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 11'i öğrenci 13 kişi yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan İrem Ö. kurtarılamadı. 12 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazaya karışan araçlar jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından yoldan kaldırıldı. Servis minibüsüne çarpan otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
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