Amerika'da okuyup 5 dil öğrenen 62 yaşındaki Muhteşem Erşen, geldiği İstanbul'da her şeyini kaybetti. İstanbul'da doğan Erşen, üniversite eğitimi için 1976'da Ameriya'ya gitti. Daha sonra ABD'yeyerleşip evlendi. Bugüne kadar birçok ülke gezdi. Geçen süreçte İspanyolca, Fransızca,Arapça, İngilizce ve Farsça öğrendi. En büyük hayali ise kimsesiz çocuklar içinproje geliştirmekti. Ancak Erşen'in hayatı, 2 ay önce tamamen değişti. Yaşlı adam, babasının vasiyeti üzerine mirasını almak için 2 ay önce İstanbul'a geldi. Ancak yaşlı adam, sahte evraklarla dolandırıldığı için babasından kalan mirası kaybetti. Yaşlı adam, sokakları mesken edindi. İstanbulBüyükşehir Belediyesi'nin kimsesizler misafirhanesinde barınan MuhteşemErşen, mirası elinden alındığı için 2 aydırsokaklarda yaşadığını söyledi.
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