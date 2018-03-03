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’de yaşayan ve 5 dil bilen , babasından kalan mirası almak için soluğu ’da aldı. Ancak burada larla dolandırıldı. Sokaklarda yaşamaya başladı

Muhteşem Erşen!
Amerika'da okuyup 5 dil öğrenen 62 yaşındaki Muhteşem Erşen, geldiği 'da her şeyini kaybetti. İstanbul'da doğan Erşen, üniversite eğitimi için 1976'da Ameriya'ya gitti. Daha sonra ABD'ye yerleşip evlendi. Bugüne kadar birçok ülke gezdi. Geçen süreçte İspanyolca, Fransızca, Arapça, İngilizce ve Farsça öğrendi. En büyük hayali ise kimsesiz çocuklar için proje geliştirmekti. Ancak Erşen'in hayatı, 2 ay önce tamamen değişti. Yaşlı adam, babasının vasiyeti üzerine mirasını almak için 2 ay önce İstanbul'a geldi. Ancak yaşlı adam, sahte evraklarla dolandırıldığı için babasından kalan mirası kaybetti. Yaşlı adam, sokakları mesken edindi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kimsesizler misafirhanesinde barınan Muhteşem Erşen, mirası elinden alındığı için 2 aydır sokaklarda yaşadığını söyledi.
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