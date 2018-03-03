Masumum 'hakem' bey!

Beşiktaşlı Caner, Başakşehir maçında hakem Mete Kalkavan’a bağırınca savcılık harekete geçti. Küfür ettiği iddia edilen Caner hakkında Kamu Görevlisine Hakaret suçuyla dava açıldı. Davanın 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüleceği bildirildi
Spor Toto Süper Lig'te 23 Ekim 2017 günü oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının 87. dakikasında hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği iddia edilen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin hakkında 'hakaret' suçu kapsamında dava açıldı. Erkin'in küfür ettiği iddia edilen dakikaya yönelik sosyal medyada videolar yayınlanmış, futbolcunun küfürlü sözler söylediği ileri sürülmüştü. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlanarak Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca iddianame düzenlendi. İddianamede, Caner Erkin 'şüpheli' sıfatıyla, Mete Kalkavan ise 'mağdur' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, polis memurlarınca düzenlenen görüntü inceleme tutanağı da yer aldı. Tutanakta, 6saniyeden oluşan videogörüntüsünde Kalkavan'ınErkin'e sarı kartınıgösterip cebine koyduktansonra uzaklaştığı, bu sırada şüpheli Erkin'in el-kol hareketleri yaparak bir şeyler söylediği ve tepki gösterdiğinin belirtildiği kaydedildi. Caner Erkin hakkında 'Kamu Görevlisine- Müsabaka Hakemine Yönelik Görevinden Dolayı Alenen Hakaret' suçu kapsamında dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüleceği belirtildi.
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