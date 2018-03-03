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Masumum 'hakem' bey!

Beşiktaşlı Caner, Başakşehir maçında hakem ’a bağırınca savcılık harekete geçti. Küfür ettiği iddia edilen Caner hakkında Kamu Görevlisine Hakaret suçuyla dava açıldı. Davanın 3. ’nde görüleceği bildirildi

Masumum hakem bey!
Spor Toto Süper Lig'te 23 Ekim 2017 günü oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının 87. dakikasında hakem 'a küfür ettiği iddia edilen Beşiktaşlı futbolcu hakkında 'hakaret' suçu kapsamında dava açıldı. Erkin'in küfür ettiği iddia edilen dakikaya yönelik sosyal medyada videolar yayınlanmış, futbolcunun küfürlü sözler söylediği ileri sürülmüştü. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlanarak Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca iddianame düzenlendi. İddianamede, Caner Erkin 'şüpheli' sıfatıyla, Mete Kalkavan ise 'mağdur' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, polis memurlarınca düzenlenen görüntü inceleme tutanağı da yer aldı. Tutanakta, 6 saniyeden oluşan video görüntüsünde Kalkavan'ın Erkin'e sarı kartını gösterip cebine koyduktan sonra uzaklaştığı, bu sırada şüpheli Erkin'in el-kol hareketleri yaparak bir şeyler söylediği ve tepki gösterdiğinin belirtildiği kaydedildi. Caner Erkin hakkında 'Kamu Görevlisine- Müsabaka Hakemine Yönelik Görevinden Dolayı Alenen Hakaret' suçu kapsamında dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul 3. 'nde görüleceği belirtildi.


Sema DALGIÇ
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