Hepsi yok edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika gezisinde önemli açıklamalarda bulundu. Afrin ile ilgili konuşan Erdoğan “Maalesef 8 şehidimiz var. Olay sonrası ise terör unsurlarının hepsi yok edildi. Teröristlere yaptıklarını misliyle ödeteceğiz” dedi...
Afrika'ya önem veriyoruz: Biz Afrika'ya büyük önem veriyoruz. Bir dahaki Afrika seyahatimizde inşallah kıtanın güneyine de ineceğiz. Güney Afrika kıtanın en güçlü ülkeleri arasında. Özellikle yeraltı varlıkları bakımından zengin bir ülke.
Afrin: Jandarmadan, JÖH'lerden, maalesef 8 şehidimiz oldu. Olay akabinde, terör unsurlarının bölgedeki uçaksavarları personelleriyle birlikte yok edilmiş. Oradaki mücadeleyi, kararlı bir şekilde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Teröristlere yaptıklarını misliyle ödeteceğiz.
Münbiç: ABD'liler, ta Obama döneminden beri bizlere, Münbiç'te kalmayacaklarını, oraya girmiş olanları çıkaracaklarını, Fırat'ın doğusuna çekeceklerini söylüyorlar. Şu an Trump ve ekibi de aynı şeyi söylüyor. Ama sözler henüz fiiliyata yansımış değil. Dışişleri Bakanları Rex Tillerson geldiğinde, "Çıkaralım onları. Münbiç'in yarısında güvenlik sizde, yarısında bizde olsun" dedi. Cevaben, "Ne sizde olsun, ne de bizde! Münbiç gerçek sakinlerinin olmalı" dedim.
Doğu Guta: Doğu Guta'da çocuklar ve kadınlar öldürülüyor. Putin'den, yaralıları tahliye konusunda yardımcı olunmasını istedim. O da buna olumlu yaklaştı. Ama çocukların ve kadınların tahliye edilerek Şam'a gönderildiklerine dair haberler var. Ama Şam'a gönderilmiş olmaları, ejderhaya teslim edilmeleri anlamına gelir.
Rusya'yla sıkıntımız yok: Afrin olayında Rusya'yla bir sıkıntımız yok. İdlib'te gözlem noktaları oluşturma sürecimiz de devam ediyor. Şu ana kadar 8 gözlem noktası oluşturduk. Önümüzdeki süreçte Soçi'deki üçlü zirvenin benzerini İstanbul'da yapacağız.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'den sonra Mali'ye geçti. Mevkidaşı İbrahim Keita ile görüştü. Erdoğan, "Her kim eli kanlı çeteleri belli bir din ya da etnik kimlikle özdeş hale getiriyorsa o teröristin ekmeğine yağ sürüyor demektir. Batılı ülkelerin hassasiyet göstermesini bekliyoruz." dedi.
Etiketler: Doğu Guta , Recep Tayyip Erdoğan , Afrika , Vladimir Putin , donald trump , Mali
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Gazete
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