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Hayat durdu!

’da annesinin elinden kurtulup yola fırlayan 5 yaşındaki Elif Durdu’ya otomobil çarptı. Küçük kız, kurtarılamadı

Hayat durdu!
Otomobil çarpan küçük kız, hayatını kaybetti. Annesi sinir krizi geçirdi. Üzücü olay dün 'da meydana geldi. 2 çocuk annesi Hatice Durdu (25), 5 yaşındaki kızı Elif'i anaokulundan aldıktan sonra evlerine doğru yürümeye başladı. Annesinin elinden kurtulup yola fırlayan minik Elif'e, 24 yaşındaki S.D.'nin kullandığı otomobil çarptı. Anne Durdu baygınlık geçirirken, ağır yaralanan küçük hız hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Elif'in cenazesi toprağa verildi. Sinir krizi geçiren Durdu'nun feryatları yürekleri dağladı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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