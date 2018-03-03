Hayat durdu!

Otomobil çarpan küçük kız, hayatını kaybetti. Annesi sinir krizi geçirdi. Üzücü olay dün Bursa'da meydana geldi. 2 çocuk annesi Hatice Durdu (25), 5 yaşındaki kızı Elif'i anaokulundan aldıktan sonra evlerine doğru yürümeye başladı. Annesinin elinden kurtulup yola fırlayan minik Elif'e, 24 yaşındaki S.D.'nin kullandığı otomobil çarptı. Anne Durdu baygınlık geçirirken, ağır yaralanan küçük hız hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Elif'in cenazesi toprağa verildi. Sinirkrizi geçiren Durdu'nun feryatlarıyürekleri dağladı. Kaza ile ilgilisoruşturma başlatıldı.
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