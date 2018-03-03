Elin kırılsın!

Geçtiğimiz aylarda büyük aşklarıyla gündeme gelen Yeşim ve Orhan Kazan çifti, modern çağın 'Romeo ve Juliet'i' olarak adlandırıldı. Ancak yıllardır cilt kanseri ile mücadele eden YeşimGökyar Kazan, eşi tarafından dövülüp hastane kapısına bırakıldı... 26 yaşındaki Yeşim, 17 yıl önce henüz 9 yaşındayken cilt kanserine yakalandı. Ailesinin de desteğiyle hayata sımsıkı sarıldı. Hastalığıyla mücadele ederken gülümsemeyi hiçbir zaman bırakmadı. Bu sırada arkadaşları aracılığıyla eşi Orhan Kazan ile tanıştı. İkili tüm engellere rağmen mutlu bir yuvaya adım attı. Ardından çocuk sahibi olmak için tüp bebek tedavisine başladı. Tüm Türkiye'yi imrendiren bu aşkta oldukça acı bir olay yaşandı. Orhan Kazan, iddiaya göre son 2 aydır eşine şiddet uygulamaya başladı.
"İNTİHAR ET, KURTUL!" Uyuşturucu kallanmaya başladıktan sonra Yeşim'e "Hastalığındanbıktım. İntihar et, sen de kurtulben de kurtulayım" diyerek psikolojik baskı yaptı! Karısını dövüp eve kapattı. Son olarak da yediği dayak yüzünden hastalığı ilerleyen Yeşim'i, Bağcılar'da özel bir hastanenin kapısına bırakıp kaçtı! 56 kilodan 42 kiloya inen genç kız yoğun bakımda tedavi görmeye başladı. Acılı baba Erdal Gökyar, "Kızımın tedavisi için bugüne kadar 2 ev satım. Yavruma eziyet eden bu cani yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılsın" diyerek ağladı. En son Samsun'da görüldüğü iddia edilen Orhan Kazan her yerde aranıyor.
Eşinden gördüğü şiddet yüzünden Yeşim'in hastalığı iyice ilerledi. Genç kızın yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.