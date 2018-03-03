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Caniyi eşi boşadı

Caniyi eşi boşadı
Sakarya'da Birol Karacal, 7 Temmuz 2017'de, Suriye uyruklu hamile Emani Al- Rahmun (20) ile 10 aylık oğlunu öldürdü. 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 72 yıl hapis cezasına çaptırılan Karacal ve eşinin boşanma davası sonuçlandı. Birol Karacal ve R.K.'nın boşanmasına karar veren mahkeme, çiftin 2 yaşındaki çocuklarının velayetini de anne R.K.'ya verilmesine hükmetti.

Osman ASİLTÜRK
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