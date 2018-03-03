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Biz öldük mü ki vatan bölünsün

Onlar 8 kahramandı... Vatanları için canlarını siper yapanlardı... Şehit Astsubay Çavuş Mehmet Dinek'in şu sözü ise cephedeki yiğitlerden geriye kalandı: Biz öldük mü ki vatan bölünsün...​

Biz öldük mü ki vatan bölünsün
Türkiye dün şehitlerine ağladı. 'nda teröristlerle çıkan çatışmada, şehit olan askerlerimizin hikayeleri yürekleri dağladı. Acının adreslerinden biri Van'dı. Şehit Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik, bir süre önce nişanlanmıştı. Acılı baba Zeynal Çevik geçtiğimiz hafta oğlunu aradı. Ondan istifa etmesini istedi. Şehit Çevik ise "Ancak şehit düştüğüm zaman dönerim" dedi. Şehit Çevik, dün toprağa verildi. Şehit Uzman Çavuş Burhan Açıkkol ise memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı. Kahramandan geriye "Gayret bizden, zafer Allah'tan" sözleri kaldı. Kastamonu, Şehit Uzman Çavuş Arif Demirel'i bağrına bastı. Demirel, gözyaşları ve ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşları Kastamonu'dan Eskişehir'e aktı. Şehit Uzman Çavuş Recep Çetin bir yıllık evliydi ve henüz 1.5 aylık bir kızı vardı. 'her haine bir mermi sözümüz olsun' Çetin, Muhammet Sefa Sucu'nun destek mektubunu, Türk bayrağı üzerine açıp yanına silah ve mermi de koyarak "Her haine bir mermi sözümüz olsun miniklerimiz için" notuyla sosyal medyada paylaşmıştı. Şehit Recep Çetin, 13 bin kişi tarafından Kanlıpınar Şehitliği'nde toprağa verildi. Şehit Uzman Çavuş Uğur Palancı, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Hataylı Şehit Uzman Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe ise nişanlıydı ve evlilik hazırlığı yapıyordu. Payas İlçesi'nde yaşayan ailesi, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehit Mustafa Ozan Gökçe, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün de katıldığı törenle toprağa verildi.


ŞEHİT MEHMET DİNEK


NAZİLLİ'YE SELAM OLSUN
Aydınlı Şehit Astsubay Çavuş Mehmet Dinek, İzmir Bornova'da görevliyken, Zeytin Dalı Harekatı için 'e gitmişti. Nazilli İlçesi'nde oturan ve boyacılık yapan baba Kenan Dinek (50) ile anne Sezgül Dinek oğullarının şehit haberini sosyal medyadan öğrendi. Şehit Dinek, şehadete ermeden önce cephede çekilmiş son fotoğraflarını, üzerine "Biz öldük mü ki vatan bölünsün. Afrin'den Nazilli'ye selam olsun. M.D." yazarak, cep telefonundan ailesine gönderdi. Saatler sonra teröristlerle çıkan sıcak çatışmada şehit oldu. Dinek, memleketi Denizli'nin Tavas İlçesi Çalık Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.


ŞEHİT ABDULLAH TAHA KOÇ

BABALAR VE OĞULLARI
Gözyaşının ağıtlara karıştığı şehirlerimizden biri de Konya'ydı. Şehit Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç bekardı ve 4 kardeşi vardı. 3 yıllık astsubay olan Koç, Diyarbakır Sur'daki hendek operasyonunda da görev almıştı. Geçen hafta Afrin'e gitmek için geldiği Gaziantep'in İshahiye İlçesi'nde, şair Erdem Bayazıt'ın 'Bulmak' şiirinden, "Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm" sözlerini okumuştu. Koç'un, bir gün önce de doğum günüydü. Acı haberi alan annesi Fatma Zehra ve babası Ahmet Koç, biricik evlatlarının şehadet haberi ile büyük üzüntü yaşadı. Baba Ahmet Koç, havaalanına gidip şehit evladının Ay-Yıldız'a sarılı naaşını omuzladı. Şehit Koç, Konya Şehitliği'nde defnedildi.


ŞEHİT RECEP ÇETİN


ŞEHİT ARİF DEMİREL


ŞEHİT RIDVAN ÇEVİK


ŞEHİT UĞUR PALANCI


ŞEHİT BURHAN AÇIKKOL


ŞEHİT MUSTAFA OZAN GÖKÇE
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