Türkiye dün şehitlerine ağladı. Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada, şehit olan askerlerimizin hikayeleri yürekleri dağladı. Acının adreslerinden biri Van'dı. Şehit Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik, bir süre önce nişanlanmıştı. Acılı baba ZeynalÇevik geçtiğimiz hafta oğlunu aradı. Ondanistifa etmesini istedi. Şehit Çevik ise "Ancakşehit düştüğüm zaman dönerim" dedi. Şehit Çevik, dün toprağa verildi. Şehit Uzman Çavuş Burhan Açıkkol ise memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı. Kahramandangeriye "Gayret bizden, zafer Allah'tan"sözleri kaldı. Kastamonu, Şehit UzmanÇavuş Arif Demirel'i bağrına bastı. Demirel, gözyaşları ve ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşları Kastamonu'dan Eskişehir'e aktı. Şehit Uzman Çavuş Recep Çetin bir yıllık evliydi ve henüz 1.5 aylık bir kızı vardı. 'her haine bir mermi sözümüz olsun' Çetin, Muhammet Sefa Sucu'nun destek mektubunu, Türk bayrağı üzerine açıp yanına silah ve mermi de koyarak "Her haine birmermi sözümüz olsun miniklerimiz için"notuyla sosyal medyada paylaşmıştı. Şehit Recep Çetin, 13 bin kişi tarafından Kanlıpınar Şehitliği'nde toprağa verildi. Şehit Uzman Çavuş Uğur Palancı, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Hataylı Şehit Uzman Uzman ÇavuşMustafa Ozan Gökçe ise nişanlıydı veevlilik hazırlığı yapıyordu. Payas İlçesi'nde yaşayan ailesi, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehit Mustafa Ozan Gökçe, Bilim, Sanayive Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün dekatıldığı törenle toprağa verildi.
ŞEHİT MEHMET DİNEK
NAZİLLİ'YESELAMOLSUN Aydınlı Şehit Astsubay Çavuş Mehmet Dinek, İzmir Bornova'da görevliyken, Zeytin Dalı Harekatı için Afrin'e gitmişti. Nazilli İlçesi'nde oturan ve boyacılık yapan baba Kenan Dinek (50) ile anne Sezgül Dinek oğullarının şehit haberini sosyal medyadan öğrendi. Şehit Dinek, şehadete ermeden önce cephede çekilmiş son fotoğraflarını, üzerine "Biz öldük mü ki vatan bölünsün. Afrin'den Nazilli'ye selam olsun. M.D." yazarak, cep telefonundan ailesine gönderdi. Saatler sonra teröristlerle çıkan sıcak çatışmada şehit oldu. Dinek, memleketi Denizli'nin Tavas İlçesi Çalık Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
ŞEHİT ABDULLAH TAHA KOÇ
BABALAR VE OĞULLARI Gözyaşınınağıtlarakarıştığışehirlerimizdenbiri deKonya'ydı.ŞehitAstsubayÇavuşAbdullahTaha Koçbekardı ve4 kardeşivardı. 3 yıllıkastsubayolan Koç,DiyarbakırSur'dakihendek operasyonunda da görevalmıştı. Geçen hafta Afrin'e gitmekiçin geldiği Gaziantep'in İshahiyeİlçesi'nde, şair Erdem Bayazıt'ın'Bulmak' şiirinden, "Ölüm bizene uzak, bize ne yakın ölüm.Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsınölüm" sözlerini okumuştu. Koç'un,bir gün önce de doğum günüydü.Acı haberi alan annesi FatmaZehra ve babası Ahmet Koç,biricik evlatlarının şehadet haberiile büyük üzüntü yaşadı. BabaAhmet Koç, havaalanına gidipşehit evladının Ay-Yıldız'a sarılınaaşını omuzladı. Şehit Koç, KonyaŞehitliği'nde defnedildi.
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