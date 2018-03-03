Aşırı 'TIR'ajik

Korkunç kaza dün öğleden sonra Antalya'nın Kepez İlçesi'nde meydana geldi. Havalimanı istikametinden şehir merkezine doğru ilerleyen Erdoğan Ç. yönetimindeki TIR, Gazi Bulvarı Düden Kavşağı'na geldiği sırada kontrolden çıktı. Kavşağın 100 metre ilerisinde bulunan yaya üst geçidinin refüjdeki demir ayaklarına çarptı. Araç, çarpmanın ardından alev almaya başladı. TIR'ı gören çevredeki bazı esnaflar, hemen yangın tüpleriyle söndürmeye çalıştı. Diğer esnaflar ise araçtaki Ç.'yi dışarıya çıkarttı. Müdahalelere rağmen alevler sönmedi. Durum polis ve itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen polis, trafiği kontrollü olarak verirken, aracın kaza yaptığı şerit ise trafiğe kapatıldı. sağlık ekipleri ise, yaralı tır şoförü ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Erdoğan Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bir görgüt tanığı, tırın bir aracı solladıktan sonra üst geçide çarptığını ve daha sonra alev almaya başladığını anlattı.
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