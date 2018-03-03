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Anne baba katili yakalandı

Anne baba katili yakalandı
İstanbul Kartal'da E.Ö., önceki gün annesi Hatice Ö. ve babası Bülent Ö.'yü bıçakla öldürerek kayıplara karıştı. Katil zanlısı, dün sabaha karşı Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yakalandı. Psikolojik sorunları ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen E.Ö., polis ekipleri tarafından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı.


Yunus Emre KAVAK
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