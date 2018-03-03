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’nın rekorluk yüzü

Amasya’nın rekorluk yüzü
Amasya'nın Merzifon İlçesi'nde yaşayan emekli öğretmen Mükime Fıratoğlu, zamanı es geçti. Fıratoğlu, dün 104 yaşına girdi. Rize'de, 1914 yılında dünyaya gelen Mükime Fıratoğlu, öğretmen okulunu bitirdikten sonra Erzurum'da göreve başladı. Fıratoğlu, 13 yıl Erzurum, 1 yıl Ankara ve 22 yıl İstanbul'da çalıştıktan sonra 1971 yılında emekli oldu. Merzifon'a yerleşen 'eğitim çınarı' Fıratoğlu için 104'üncü yaş gününde doğum günü kutlaması yapıldı. 104'üncü yaş pastasının mumlarını üfleyen Fıratoğlu, uzun yaşamanın sırrını ise şöyle açıkladı: "Pozitif olmak, az yemek ve hareket etmek."
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