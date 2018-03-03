Amasya’nın rekorluk yüzü

Amasya'nın Merzifon İlçesi'nde yaşayan emekli öğretmen Mükime Fıratoğlu, zamanı es geçti. Fıratoğlu, dün 104 yaşına girdi.Rize'de, 1914 yılında dünyaya gelen MükimeFıratoğlu, öğretmen okulunu bitirdiktensonra Erzurum'da göreve başladı. Fıratoğlu, 13 yıl Erzurum, 1 yıl Ankara ve 22 yıl İstanbul'da çalıştıktan sonra 1971 yılında emekli oldu. Merzifon'a yerleşen 'eğitim çınarı' Fıratoğluiçin 104'üncü yaş gününde doğum günükutlaması yapıldı. 104'üncü yaş pastasınınmumlarını üfleyen Fıratoğlu, uzunyaşamanın sırrını ise şöyle açıkladı: "Pozitifolmak, az yemek ve hareket etmek."
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