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Üç harfliler geldi

Mehmetçik’ten sonra ve ’ler de hattına giriş yaptı. Stratejik noktalara ulaşan timler duvara “Başkomutan Erdoğan’a selam, Afrin’e devam”, “Üç harfliler geldi” diye yazdı. Şimdiye kadar 2 bin 222 teröristin öldürüldüğü açıklandı...

Üç harfliler geldi
Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan , 42'nci gününe girdi. Doğu, Kuzey ve Batı cephelerinin birleşmesiyle birlikte kıskacına başlayan Mehmetçik, Racu ve Cinderes beldelerinde meskûn mahal operasyonları için hazırlıklarını bitirdi. Bölgeye çok sayıda Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat timi sevk edildi. Racu ve Cinderes'de yaşanan meskun mahal operasyonunun bir bakımdan Afrin şehir kuşatmasının provası olacağı belirtildi.

ANINDA İMHA
Afrin kuşatmasının tamamlanmasının ardından teröristlerden temizlenen bölgelere Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri yerleştirildi. Bu kapsamda Bülbül beldesi ve çevresindeki köylere giren timler, duvara "Başkomutan Erdoğan'a selam, Afrin'e devam", "Üç harfliler geldi" diye yazdı. Bu arada son dönemde terörle mücadelede etkin bir şekilde kullanılmaya başlayan yüzde yüz yerli insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlere Afrin'i dar etti. Terör hedeflerinin yerinin belirlenmesinde ve imha edilmesinde büyük bir avantaj sağlayan İHA ve SİHA'lar, gündüz olduğu gibi gece de termal görüş sayesinde operasyonlar düzenledi. İHA ve SİHA'lardan korunmak isteyen teröristler ise yanlarında devasa boyutlardaki özel yapım şemsiyelerle gezdi. Farklı yöntemlerle İHA ve SİHA'lardan kaçmaya çalışan teröristler, tüm çabalarına rağmen hedef olmaktan kaçamadı.

UĞUR YILDIRIM
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