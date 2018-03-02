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  2. Erdoğan:'2348 terörist etkisiz hale getirildi'

Sahipsiz hayvanlara bakıyor

Sahipsiz hayvanlara ÖSO bakıyor
Harekat kapsamında ilerleyişini sürdüren Mehmetçik, operasyonun başından itibaren şimdiye kadar 2 bin 222 teröristi etkisiz hale getirdi. Kaçmaya başlayan teröristler ise köylerde yaşayan sivilleri zorla şehri merkezine doğru götürdü. Köylerde kalan kedi, köpek gibi yüzlerce evcil hayvan açlıkla mücadele etti. savaşçıları da açlıktan ölmek üzere olan kedi ve köpekleri sahiplendi. Teröristlerden temizlenen bölgelerde köylülerin yemeğini ve suyunu veren ÖSO savaşçıları, bazı kedi ve köpekleri de bakmak için evlerine götürdü.
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