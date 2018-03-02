Sahipsiz hayvanlara ÖSO bakıyor

Harekat kapsamında ilerleyişini sürdüren Mehmetçik, operasyonun başından itibaren şimdiye kadar 2 bin 222 teröristi etkisiz hale getirdi. Kaçmaya başlayan teröristler ise köylerde yaşayan sivilleri zorla Afrin şehri merkezine doğru götürdü. Köylerde kalan kedi, köpek gibi yüzlerce evcil hayvan açlıkla mücadele etti. ÖSO savaşçıları da açlıktan ölmek üzere olan kedi ve köpekleri sahiplendi. Teröristlerden temizlenen bölgelerde köylülerin yemeğini ve suyunu veren ÖSO savaşçıları, bazı kedi ve köpekleri de bakmak için evlerine götürdü.
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