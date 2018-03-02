;
Yol Durumu
  1. F-16’lar peş peşe havalandı
  2. Bahçeli'den Afrin mesajı

Öğretmenlik bu müdür!

haberlerine bir yenisi daha katıldı. ’deki bir okul müdürü, öğrencisi M.C.S.’ye tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Skandal ise mağdurun intihara kalkışmasıyla ortaya çıktı

Öğretmenlik bu müdür!
İnsanlık utancı olan taciz skandallarının ardı arkası kesilmedi. Bu kez canavar, bir eğitimciydi. Skandalın, 'deki bir ortaokulda yaşandığı iddia edildi. İfadelere yansıyan bilgilere göre henüz 10 yaşındaki M.C.S., 6. Sınıf öğrencisiydi. Küçük çocuk geçtiğimiz günlerde okulda çok miktarda ilaç içti. Geçirdiği baygınlık sonrası küçük çocuğun ailesine haber verildi. Hastaneye kaldırılan M.C.S. ölümden döndü. Tedavisi sırasında yaşadıklarını annesine anlatan M.C.S.'nin ailesi, durumu polise ihbar etti. M.C.S., polise okul müdürü C.C.E. tarafından defalarca a maruz kaldığını söyledi. Hatta müdür odasında tecavüze de uğradığını iddia etti. Talihsiz çocuk, "Müdür ders sırasında beni odasına çağırıyordu. Kapıyı kilitleyip istismarda bulunuyordu. Kadın ve erkeğin bulunduğu çıplak videoları zorla izlettiriyordu. Dayanamadım ve kurtulmak için canıma kıydım" dedi. İfadeye göre, bu istismar olayı 5 aydır devam ediyordu. Yine ifadeye göre, cinsel istismar sırasında öğrenci karşı çıkarsa darp da ediliyordu.

KURGULAYARAK ANLATMIŞ!
Küçük çocuğun ifadesi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında evinde gözaltına alınan okul müdürü C.C.E., savcılıktaki işlemleri ardından İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikte ifadesine başvurulan şüpheli müdür C.C.E., çocuğun halüsinasyon gördüğünü, anksiyete hastası olduğunu ve anne babası tarafından öğretilen şeyleri kurgulayarak anlattığını öne sürdü. Hakim ise şüpheli hakkında verdiği tutuklama kararında, küçük bir çocuğun yaşamadığı cinsel istismar olayını bu kadar detaylı anlatamayacağını, uzmanlar eşliğinde alınan ifadede birçok detay olduğunu kaydetti. Kararda, kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunduğu belirtildi. Cezaevine gönderilen evli ve bir çocuk babası müdür hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

NAZİF KARAMAN
Etiketler: ,
YORUMLAR 10 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (10 yorum)
oflu baba oflu baba

O COCUGUA TECAVUZ EDERKEN BENIMDE BIR KIZIM VAR KIZ YEGENLERIM VAR DIYE HICMI DUSUNMEDIN BE SEREFSIZ KIMBILIR KAC MASUM KIZA BUNU YAPTIN

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 02.03.2018 15:18
erdal35 erdal35

tek kelime..İDAMMMM...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.03.2018 12:19
AA AA

ANLAMADIĞIM SINIF ÖĞRETMENİ SORMAZMI DURMADAN BU ÇOCUĞUN NE İŞİ VAR MÜDÜR ODASINDA DİYE.. ALLAH BELANIZI VERSİN, BU NE BİÇİM İŞTİR

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.03.2018 11:06
aslan aslan

Kızın ailesine verin bu öğretmen bozuntusunu kızın ailesi aynısını buna uygulasın...............

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.03.2018 10:41
T&#220;RKİYEM TÜRKİYEM

PİSLİK İNSAN BİLE DEĞİL BÖYLE ALÇAKLARA HEMEN İDAM CEZASI GELMELİ.UMARIM İÇERDE BU SAPIĞA HAKETTİĞİ CEZAYI VERENLER OLUR.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.03.2018 10:35
Haberin tüm yorumlarını okuyun (10 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar