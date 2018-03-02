Öğretmenlik bu müdür!

Cinsel istismar haberlerine bir yenisi daha katıldı. İstanbul Kağıthane’deki bir okul müdürü, öğrencisi M.C.S.’ye tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Skandal ise mağdurun intihara kalkışmasıyla ortaya çıktı
İnsanlık utancı olan taciz skandallarının ardı arkası kesilmedi. Bu kez canavar, bir eğitimciydi. Skandalın, İstanbul Kağıthane'deki bir ortaokulda yaşandığı iddia edildi. İfadelere yansıyanbilgilere göre henüz 10yaşındaki M.C.S., 6. Sınıföğrencisiydi. Küçük çocuk geçtiğimiz günlerde okulda çok miktarda ilaç içti. Geçirdiği baygınlık sonrası küçük çocuğun ailesine haber verildi. Hastaneye kaldırılan M.C.S. ölümden döndü. Tedavisi sırasında yaşadıklarını annesine anlatan M.C.S.'nin ailesi, durumu polise ihbar etti. M.C.S., polise okul müdürü C.C.E. tarafından defalarca cinsel istismara maruz kaldığını söyledi. Hatta müdür odasında tecavüze de uğradığını iddia etti. Talihsiz çocuk, "Müdür ders sırasında beni odasına çağırıyordu. Kapıyı kilitleyip istismarda bulunuyordu. Kadın ve erkeğin bulunduğu çıplak videoları zorla izlettiriyordu. Dayanamadım ve kurtulmak için canıma kıydım" dedi. İfadeye göre, bu istismar olayı 5 aydır devam ediyordu. Yineifadeye göre, cinsel istismarsırasında öğrenci karşı çıkarsadarp da ediliyordu.
KURGULAYARAK ANLATMIŞ! Küçük çocuğun ifadesi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında evinde gözaltına alınan okul müdürü C.C.E., savcılıktaki işlemleri ardından İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikte ifadesine başvurulan şüpheli müdür C.C.E., çocuğun halüsinasyon gördüğünü, anksiyete hastası olduğunu ve anne babası tarafından öğretilen şeyleri kurgulayarak anlattığını öne sürdü. Hakim ise şüpheli hakkında verdiği tutuklama kararında, küçük bir çocuğun yaşamadığı cinsel istismar olayını bu kadar detaylı anlatamayacağını, uzmanlar eşliğinde alınan ifadede birçok detay olduğunu kaydetti. Kararda, kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunduğu belirtildi. Cezaevine gönderilen evli ve bir çocuk babası müdür hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
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O COCUGUA TECAVUZ EDERKEN BENIMDE BIR KIZIM VAR KIZ YEGENLERIM VAR DIYE HICMI DUSUNMEDIN BE SEREFSIZ KIMBILIR KAC MASUM KIZA BUNU YAPTIN
tek kelime..İDAMMMM...
ANLAMADIĞIM SINIF ÖĞRETMENİ SORMAZMI DURMADAN BU ÇOCUĞUN NE İŞİ VAR MÜDÜR ODASINDA DİYE.. ALLAH BELANIZI VERSİN, BU NE BİÇİM İŞTİR
Kızın ailesine verin bu öğretmen bozuntusunu kızın ailesi aynısını buna uygulasın...............
PİSLİK İNSAN BİLE DEĞİL BÖYLE ALÇAKLARA HEMEN İDAM CEZASI GELMELİ.UMARIM İÇERDE BU SAPIĞA HAKETTİĞİ CEZAYI VERENLER OLUR.
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