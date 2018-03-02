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Komut'ana'

Yalan dünya, yalanda sınır tanımadı. Zeytin Dalı Harekatı’nı yürüten ’yi, sivilleri öldürmekle suçladı. Ancak ’in Mervane Köyü’nden gelen bu fotoğraflar, Batı’nın karalama kampanyasını yüzüne çarptı. Aralarında kadın doktorların da bulunduğu subaylar, bölge halkına sağlık taraması yaptı...

Komutana
TSK, sınır ötesine huzur taşıdı. 'in Mervane Köyü'nü terörden arındırdı. Evlerini terk eden bölge halkı yeniden köylerine dönmenin mutluluğunu yaşadı. Karşılarında Türk askerini gören köylüler, sevinçten ne yapacağını şaşırdı. Aralarında çocukların da yer aldığı 22 sivile talepleri üzerine sağlık taraması yapıldı. Bu kapsamda köydeki 12'si kadın, 10'u çocuk, 22 sivil, aralarında kadın subay doktorların da bulunduğu sağlık ekibi tarafından muayene edildi.
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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merdo merdo

batı zaten bize hiç dürüst davranmadı abd ve batıdaki bazı ülkelerle ilişkileri donduralım nato sözleşmesini askıyaalalım incirliği kaldıralım bize zarar veriyor montre lozan gibi anlaşmaları gözden geçirelim emparyalizme karşı tepkimizi koyalım

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evet0
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cevapla 02.03.2018 07:09
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