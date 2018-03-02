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Kel Tepe’de büyük darbe

Kel Tepe’de büyük darbe
Türk Silahlı Kuvvetleri, 'nda hainlere büyük darbe indirdi. Güvenlik birimleri dün 200 kadar teröristin tünellerden askerlerimizin bulunduğu üs bölgesine sızma girişiminde bulunduğunu belirledi. Bu gelişme üzerine ATAK helikopterleri tarafından bölge ateş altına alındı. Kalleş saldırıyı planlayan hainlerden 23'ü öldürüldü. sekiz kahramanIMIZ şehit Çatışma sabaha kadar sürdü. 8 kahraman askerimiz şehit oldu. 13 Mehmetçik ise yaralandı. Yaralanan askerlerimiz helikopterle Hatay ve 'teki hastanelere kaldırıldı.
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