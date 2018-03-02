;
Yol Durumu
  1. Anne baba katili yakalandı
  2. Türkiye Afrin'de 7 düvele karşı!

İki aşk bir arada

İki aşk bir arada
vatan aşkı için cepheye intikal etti. 'na katılan bir kahramanımız ise cepheden biricik aşkına evlilik teklifi etti. Ardından bunu sosyal medya üzerinden aşkına gönderdi...
Etiketler: ,
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
yeter_artik yeter_artik

iste böyle görmek istiyorum Mehmetimi , elinde bir lende Tüfek bir elinde cicek , sag ve sol bacagina sarili Tabanca , gögsünde ,celik yelek ve üstünde el bumbasi.Böyle olmali tam hazir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.03.2018 03:20
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar