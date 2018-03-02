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Hilal sevgisi

Hilal sevgisi
Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde ikamet eden Down sendromlu Özgür Yaman ve Hilal Dursun adlı gençler, göğsümüzü kabarttı. Özel bir merkezde eğitim alan Yaman ve Hilal, sınır ötesinde operasyon gerçekleştiren kahraman Mehmetçik'lere harçlıklarını gönderdi. 'ın kumbarasından çıkan 50 TL, ile 'un kumbarasından çıkan 55 TL Down sendromlu bu gençlerin adına Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı.
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