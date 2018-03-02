Hilal sevgisi

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde ikamet eden Downsendromlu Özgür Yamanve Hilal Dursun adlı gençler, göğsümüzü kabarttı. Özel birmerkezde eğitim alan Yamanve Hilal, sınır ötesindeoperasyon gerçekleştirenkahraman Mehmetçik'lereharçlıklarını gönderdi. Özgür Yaman'ın kumbarasından çıkan 50 TL, ile Hilal Dursun'un kumbarasından çıkan 55 TL Down sendromlu bu gençlerin adına Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı.
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