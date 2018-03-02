82’lik gönüllü

110 yaşında vefat eden son Çanakkale Gazisi Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu olan 82 yaşındaki emekli öğretmen Turgut Kaçmaz, Mehmetçik için harekete geçti. Afrin'e gönüllü olarak gitmekiçin Karadeniz Ereğli'de askerlikşubesine başvuru yaptı. Kaçmaz, "Afrin'de Zeytin Dalı Harekâtı'nı sürdüren bu ordunun mensupları, 100 yıl önce 'Çanakkale'yi geçilmez' yapanların torunlarıdır. Bu millet için vatan ve bayrak namustur, şereftir. Namusumuza uzanan dili keser, bayrağımıza uzanan eli kırarız. Afrin'e gitmek için Cumhurbaşkanımız Başkomutanımız'ın emrini bekliyorum" dedi.
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