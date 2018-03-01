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Türk ailesi

Türk ailesi
Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından 1 milyonu aşkın çocuk, yetim ve öksüz kaldı, binlerce kadın da eşini kaybetti. Bu çocuklara yine sahip çıktı. 75 çocuk için 'te bir ana okulu açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre çocuklara, anaokulu eğitiminin yanı sıra Türkçe öğrenmeleri için de kurslar veriliyor. Savaşın korkunç yüzünü yaşayan çocukların hem okumaları hem de yalnız kalmamaları sağlanıyor.
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