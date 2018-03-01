Türk ailesi

Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından 1 milyonu aşkın çocuk, yetim ve öksüz kaldı, binlerce kadın da eşini kaybetti. Bu çocuklara yine Türkiye sahip çıktı. 75 çocuk için Kilis'te bir ana okulu açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatınagöre çocuklara, anaokulu eğitiminin yanı sıra Türkçeöğrenmeleri için de kurslar veriliyor. Savaşın korkunçyüzünü yaşayan çocukların hem okumaları hem deyalnız kalmamaları sağlanıyor.
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