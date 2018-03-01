Taciz şefi

Gümüşhane'de doğan ve yetiştirme yurdunda büyüyen C.K. (24), DiyarbakırMilli Eğitim Müdürlüğü'nde işe girdi. 2016'da polise giden genç kız, kendisini gizli numaralardan arayan bir kişi tarafından taciz edildiğini söyledi. C.K.'yi 2 ayrı numaradan arayan kişinin ise Milli Eğitim Müdürlüğü ÖzlükBölümü Şefi M.Y. olduğu belirlendi. C.K., daha önce şefi olan M.Y.'nin daha önce de kendisini dokunarak taciz ettiğini bildirdi. C.K., şikayetçi olduğu için mobbinge uğradığını, kurum müdürlerinin olayı örtbas etmeye çalıştığını ve zorla görev yerini değiştirdiklerini söyledi.
TUTUKSUZ YARGILANIYOR Savcılık, şüpheli M.Y. hakkında 'cinsel taciz' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. 11'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlanan tutuksuz sanık M.Y., gizli numaradan aradığını ancak taciz etmediğini bildirdi. Duruşmada söz alan Aile veSosyal Politikalar Bakanlığıavukatı Remzi Atalay ise sanığın tutuklanmasını istedi. MahkemeM.Y.'nin kamu görevlisi olmasınedeniyle tutuklama talebinireddedip, duruşmayı erteledi.
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