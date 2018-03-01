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Taciz şefi

Gizli numaradan aranan C.K. soluğu karakolda aldı. Şüpheli, genç kadını defalarca taciz eden şefi M.Y. çıktı...

Taciz şefi
Gümüşhane'de doğan ve yetiştirme yurdunda büyüyen C.K. (24), Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü'nde işe girdi. 2016'da polise giden genç kız, kendisini gizli numaralardan arayan bir kişi tarafından taciz edildiğini söyledi. C.K.'yi 2 ayrı numaradan arayan kişinin ise Milli Eğitim Müdürlüğü Özlük Bölümü Şefi M.Y. olduğu belirlendi. C.K., daha önce şefi olan M.Y.'nin daha önce de kendisini dokunarak taciz ettiğini bildirdi. C.K., şikayetçi olduğu için mobbinge uğradığını, kurum müdürlerinin olayı örtbas etmeye çalıştığını ve zorla görev yerini değiştirdiklerini söyledi.


TUTUKSUZ YARGILANIYOR
Savcılık, şüpheli M.Y. hakkında 'cinsel taciz' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. 11'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlanan tutuksuz sanık M.Y., gizli numaradan aradığını ancak taciz etmediğini bildirdi. Duruşmada söz alan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Remzi Atalay ise sanığın tutuklanmasını istedi. Mahkeme M.Y.'nin kamu görevlisi olması nedeniyle tutuklama talebini reddedip, duruşmayı erteledi.
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