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Siz nasıl öğretmensiniz

Beden eğitimi öğretmeni S.Ö., bekar olduğunu söyleyip kız öğrencisini evine çağırdı. Skandalı duyan veliler ise öğretmene taciz dayağı attı

Siz nasıl öğretmensiniz
Çocuklara yönelik taciz skandallarına bir yenisi daha eklendi. Mide bulandıran haber, bu kez İstanbul Fatih'te meydana geldi. Bir lisede beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan S.Ö., iddiaya göre, kız öğrencilerden birini, reklam çekimi yapılacağını söyleyerek evine davet etti. Teklif karşısında şaşıran kız öğrenci ise durumu ablasına haber verdi. Öğretmenin tavırlarından şüphelenen abla ise kardeşiyle öğretmenin telefon konuşmasını kaydetti. Öğretmenin öğrencisine bekar olduğunu ve endişe etmemesi gerektiğini söylemesi üzerine abla, okul yönetimine giderek durumu bildirdi. Skandalı duyan veliler ve öğrenciler, okulun önünde bir araya geldi. Öfkeli kalabalık, kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen öğretmen S.Ö.'yü döverek linç etmek istedi. Polisin araya girmesi üzerine öfkeli kalabalık sakinleştirildi. Velilerin şikayeti üzerine öğretmen S.Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine getirildi. Öğretmene taciz dayağı ise güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.


AÇIĞA ALINDI
Adapazarı'nda yaşayan S.A. (14), ailesine okul müdür yardımcısı B.A.'ın kendisine sık sık sarıldığını anlattı. Ailesinin şikayeti üzerine evli ve 2 çocuk babası A. gözaltına alındı. Suçlamaları reddeden A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce de açığa alınan B.A.'ın 15 yıllık eğitimci olduğu açıklandı.
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