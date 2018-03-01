Siz nasıl öğretmensiniz

Çocuklara yönelik taciz skandallarına bir yenisi daha eklendi. Mide bulandıran haber, bu kez İstanbul Fatih'te meydana geldi. Bir lisede beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan S.Ö., iddiaya göre, kız öğrencilerden birini, reklam çekimi yapılacağını söyleyerek evine davet etti. Teklif karşısında şaşıran kız öğrenciise durumu ablasına haber verdi. Öğretmenin tavırlarından şüphelenen abla ise kardeşiyle öğretmenin telefon konuşmasını kaydetti. Öğretmeninöğrencisine bekar olduğunu ve endişeetmemesi gerektiğini söylemesiüzerine abla, okul yönetimine giderekdurumu bildirdi. Skandalı duyan veliler ve öğrenciler, okulun önünde bir araya geldi. Öfkeli kalabalık, kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen öğretmen S.Ö.'yü döverek linç etmek istedi. Polisin arayagirmesi üzerine öfkeli kalabalıksakinleştirildi. Velilerin şikayeti üzerine öğretmen S.Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine getirildi. Öğretmene taciz dayağı ise güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Olayla ilgilisoruşturma ise sürüyor.
AÇIĞA ALINDI Adapazarı'nda yaşayan S.A. (14), ailesine okul müdür yardımcısı B.A.'ın kendisine sık sık sarıldığını anlattı. Ailesinin şikayeti üzerine evli ve 2 çocuk babası A. gözaltına alındı. Suçlamaları reddeden A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce de açığa alınan B.A.'ın 15 yıllık eğitimci olduğu açıklandı.
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