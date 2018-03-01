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Hüseyin bebeğe ithal doktor!

’da Hüseyin bebeğin solunum yolu tıkandı. Ses tellerinin zarar göreceği anlaşıldı. Bu konuda uzmanlaşan İspanyol doktor , Türkiye’ye çağrıldı. Ünlü cerrah, Hüseyin’i iyileştirmeyi başardı...

Hüseyin bebeğe ithal doktor!
Doktorlar, minik bir yavruyu hayatta tutmak için çabaladı. Takdire şayan operasyon Bursa'da yapıldı. Birgül ve Ahmet Yüksel çiftinin 5 ay önce dünyaya gelen ikiz bebeklerinden Hüseyin Asaf, geçirdiği şiddetli zatürre nedeniyle geçtiğimiz günlerde U.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alındı. Bir süre sonra da taburcu edilip evine yollandı. Ancak daha sonra solunum yetmezliği şikayetiyle tekrar hastaneye yatırıldı. Burada yapılan çalışmalarda solunum yolunda, ses tellerinin de çalışmasına engel olacak şekilde bir tıkanıklık olduğu anlaşıldı. Dünya üzerinde, özellikle yeni doğan bebeklerde çok nadir rastlanan durum ile karşılaştı. Doktoru Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Gebitekin ise durumu İspanya'da yeni doğan solunum yolları operasyonlarında uzmanlaşmış meslektaşı Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Paolo Macchiarini ile paylaştı. Bunun üzerine Macchiarini, ameliyatta Gebitekin'e eşlik etmek için soluğu Türkiye'de aldı. Hüseyin Asaf Yüksel, U.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2.5 saat süren başarılı bir ameliyat sonrası sağlığına kavuştu. Operasyonla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Cengiz Gebitekin, "Durum beklediğimizden çok daha kötü çıktı ancak sonuç da çok güzel bir cerrahi ile hallolmuş oldu. Hastamız yaklaşık bir hafta burnuna bağlanacak bir cihaz ile nefes alacak. Daha sonra tam iyileştiğini düşündüğümüz anda da bu cihaz çıkarılacak ve normal yaşantısına geri dönecek. Gerçekleştirmiş olduğumuz bu ameliyat, Türkiye'de ilk defa yapılan ve dünyada da eminim ki çok az sayıda olan bir ameliyattır" diye konuştu. Prof. Dr. Macchiarini, "Çok güzel bir ameliyat oldu. Hastanın durumu çok iyi" dedi.


Ameliyat öncesi konuşan Prof. Dr. , "Biz bu ameliyatta o tıkanıklığı açıp hastanın hem cihaz kullanmadan nefes almasını hem de konuşma yeteneğini kaybetmemesini hedefliyoruz" dedi.
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