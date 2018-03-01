Hüseyin bebeğe ithal doktor!

Bursa’da Hüseyin bebeğin solunum yolu tıkandı. Ses tellerinin zarar göreceği anlaşıldı. Bu konuda uzmanlaşan İspanyol doktor Paolo Macchiarini, Türkiye’ye çağrıldı. Ünlü cerrah, Hüseyin’i iyileştirmeyi başardı...
Doktorlar, minik bir yavruyu hayatta tutmak için çabaladı. Takdire şayan operasyon Bursa'da yapıldı. Birgülve Ahmet Yüksel çiftinin 5 ay önce dünyaya gelen ikiz bebeklerinden Hüseyin Asaf, geçirdiği şiddetli zatürre nedeniyle geçtiğimiz günlerde U.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alındı. Bir süre sonra da taburcu edilip evine yollandı. Ancak daha sonra solunum yetmezliği şikayetiyle tekrar hastaneye yatırıldı. Buradayapılan çalışmalarda solunumyolunda, ses tellerininde çalışmasına engelolacak şekilde bir tıkanıklıkolduğu anlaşıldı. Dünya üzerinde, özellikle yeni doğan bebeklerde çok nadir rastlanan durum ile karşılaştı. Doktoru Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Gebitekinise durumu İspanya'da yeni doğan solunum yolları operasyonlarında uzmanlaşmış meslektaşı Göğüs CerrahisiUzmanı Prof. Dr. PaoloMacchiarini ile paylaştı. Bunun üzerine Macchiarini, ameliyatta Gebitekin'e eşlik etmek için soluğu Türkiye'de aldı. Hüseyin Asaf Yüksel, U.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2.5 saat süren başarılı bir ameliyat sonrası sağlığına kavuştu. Operasyonla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Cengiz Gebitekin, "Durum beklediğimizden çok daha kötü çıktı ancak sonuç da çok güzel bir cerrahi ile hallolmuş oldu. Hastamız yaklaşık bir hafta burnuna bağlanacak bir cihaz ile nefes alacak. Daha sonra tam iyileştiğini düşündüğümüz anda da bu cihaz çıkarılacak ve normal yaşantısına geri dönecek. Gerçekleştirmiş olduğumuzbu ameliyat, Türkiye'deilk defa yapılan vedünyada da eminim ki çokaz sayıda olan bir ameliyattır" diye konuştu. Prof. Dr. Macchiarini, "Çok güzelbir ameliyat oldu.Hastanın durumuçok iyi" dedi.
Ameliyat öncesi konuşan Prof. Dr. Paolo Macchiarini, "Biz bu ameliyatta o tıkanıklığı açıp hastanın hem cihaz kullanmadan nefes almasını hem de konuşma yeteneğini kaybetmemesini hedefliyoruz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.