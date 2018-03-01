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Harçlıklarını Mehmetçik’e bağışladılar

Harçlıklarını Mehmetçik’e bağışladılar
'ın Andırın İlçesi'ndeki bir ilkokulda okuyan öğrenciler, 15 gün boyunca harçlıklarını biriktirdi. Topladıkları 3 bin 63 lirayı Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'na bağışladı. Para, Mehmetçik Vakfı'nın hesabına yatırıldı.
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