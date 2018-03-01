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Eski koca dehşetİ!

Y. M., boşandığı 1 çocuk annesi G.K. ve eski kayınbiraderi R.K.’yu av tüfeğiyle öldürdü. Yaralı halde enselendi.

Eski koca dehşetİ!
Ayrılığı kabullenemeyen eski koca dehşet saçtı. Karısını ve kayınbiraderini öldürdü. Olay dün 'da yaşandı. Y.M., bir süre önce boşandığı G.K.'nun evine gitti. K. ve kardeşi R.K.'ya av tüfeğiyle ateş etti. İki kardeş kanlar içinde yere yığıldı. Yaralanan Y.M. kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, kurbanların yaşamını yitirdiğini belirlendi. Cenazeler, morga kaldırıldı. Apartman çevresinde inceleme yapan polis, Y.M.'yi saklandığı evde yakaladı.
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