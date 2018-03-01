Eski koca dehşetİ!

Ayrılığıkabullenemeyeneski koca dehşetsaçtı. Karısınıve kayınbiraderiniöldürdü. Olaydün Çorum'dayaşandı. Y.M., bir süre önceboşandığı G.K.'nun evinegitti. K. ve kardeşiR.K.'ya av tüfeğiyleateş etti. İki kardeşkanlar içinde yere yığıldı.Yaralanan Y.M. kaçarakuzaklaştı. Silah sesleriniduyan komşuları, polisve sağlık ekiplerine haberverdi. Ekipler, kurbanlarınyaşamını yitirdiğini belirlendi.Cenazeler, morga kaldırıldı.Apartman çevresindeinceleme yapan polis,Y.M.'yi saklandığıevde yakaladı.
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