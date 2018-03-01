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Canavarlar okulu

’nda, öğretmenlerin öğrencilere işkence yaptığı ortaya çıktı. Skandalı, kreşe temizlik görevlisi olarak işe başlayan bir anne belgeledi. Okul sahibi ise kaçtı...

Canavarlar okulu
Çocuğunun kreşte şiddet gördüğünü öğrenen anne, dedektifliğe soyundu. Temizlikçi olarak işe girdi. Okulda yaşanan skandalı saniye saniye görüntüledi. Tuzla Özel Şirin Afacanlar Anaokulu'nda öğretmenler çocuklara şiddet gösteriyordu. Bunu öğrenen anne Zeynep Atasever, anaokulunda işe başladı. Dedektif gibi çalıştı. Yaşananları tek tek görüntüledi. Görüntüleri velilerle paylaştı. Rezaletin ortaya çıkmasını sağladı. Görüntülerde bir öğretmen, öğrencilerle bağırıyor. Boyama yapmayan bir öğrencilere kafasına vurarak uyaran öğretmen, istediklerini yapmayan öğrencileri azarlıyor. Bir başka görüntüde ise kız ve erkek çocukları bellerinden altı çıplak bir şekilde topluca tuvalete götürülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı konu ile ilgili soruşturma başlatırken, okul sahibi Güler Mert ise anaokulunu kapatarak kayıplara karıştı. Zeynep Atasever şunları söyledi: "Çocuğum anaokulunda dayak yemiş. Bunu bana 3-4 aydan sonra yavaş yavaş anlatmaya başladı. Olayı ortaya çıkarmak için işimi bıraktım ve o anaokulunda işe girdim. Dayak görüntüsünü çektikten sonra çocuğumu oradan alıp işten çıktım. Üç ay boyunca dedektif gibi uğraştım bu görüntüleri çekebilmek için."


Kız ve erkek çocuklar yarı çıplak halde tuvalete götürülüyor. Minikler aynı anda ihtiyaçlarını gideriyor.
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