Canavarlar okulu

Çocuğunun kreşte şiddet gördüğünü öğrenen anne, dedektifliğe soyundu. Temizlikçi olarak işe girdi. Okulda yaşanan skandalı saniye saniye görüntüledi. Tuzla Özel Şirin AfacanlarAnaokulu'nda öğretmenler çocuklara şiddet gösteriyordu. Bunu öğrenen anne Zeynep Atasever, anaokulunda işe başladı. Dedektif gibi çalıştı. Yaşananları tek tek görüntüledi. Görüntüleri velilerle paylaştı. Rezaletin ortaya çıkmasını sağladı. Görüntülerde bir öğretmen, öğrencilerle bağırıyor. Boyama yapmayan bir öğrencilere kafasına vurarak uyaran öğretmen, istediklerini yapmayan öğrencileri azarlıyor. Bir başka görüntüde ise kız ve erkek çocukları bellerinden altı çıplak bir şekilde topluca tuvalete götürülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı konu ile ilgili soruşturma başlatırken, okul sahibi Güler Mert ise anaokulunu kapatarak kayıplara karıştı. Zeynep Ataseverşunları söyledi: "Çocuğum anaokulunda dayak yemiş. Bunu bana 3-4 aydan sonra yavaş yavaş anlatmaya başladı. Olayı ortaya çıkarmakiçin işimi bıraktım ve o anaokulundaişe girdim. Dayak görüntüsünüçektikten sonra çocuğumuoradan alıp işten çıktım. Üç ay boyunca dedektif gibi uğraştım bu görüntüleri çekebilmek için."
Kız ve erkek çocuklar yarı çıplak halde tuvalete götürülüyor. Minikler aynı anda ihtiyaçlarını gideriyor.
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