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Büyük baba

Büyük baba
Konya Seydişehir'de yaşayan şehit babası Ali Kavalbacak, sınır ötesindeki Mehmetçik için düğmeye bastı. 2 saat içinde yaklaşık 34 bin lira topladı. Bu para daha sonra Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı.
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