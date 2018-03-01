Büyük baba

; 19 / 11 11 / 6 6 / -3 5 / -3 4 / 0 5 / 3 2 / -3 17 / 10 3 / -7 7 / 3 14 / 3 6 / -2 2 / -1 15 / 5 3 / -2 3 / -2 8 / 3 3 / -1 -1 / -5 10 / 1 5 / -3 5 / -1 2 / -4 2 / -2 12 / 3 13 / 5 1 / -2 -2 / -10 11 / 3 9 / 1 4 / -4 3 / -3 12 / 5 4 / 3 3 / 0 6 / -1 16 / 9 15 / 2 8 / 0 3 / -2 11 / 5 12 / 6 0 / -3 5 / 2 4 / -5 -1 / -4 3 / -1 3 / -2 -1 / -9 3 / -1 13 / 7 4 / -1 8 / 2 5 / -4 12 / 4 10 / 2 11 / 6 18 / 11 11 / 1 9 / 1 3 / -1 4 / 0 4 / 3 16 / 8 6 / 5 4 / 0 3 / 1 14 / 5 3 / 1 2 / -2 14 / 8 9 / 4 3 / -3 5 / 1 5 / 2 10 / 3 7 / -3 7 / -3 3 / -1 2 / -2 1 / 0 Konya Seydişehir'de yaşayan şehit babası Ali Kavalbacak, sınır ötesindeki Mehmetçik için düğmeye bastı. 2 saat içinde yaklaşık 34 bin lira topladı. Bu para daha sonra Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı.
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