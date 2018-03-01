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Boyner’i kaptırdı!

Yıllar önce ‘cemboyner.com’ domain adını alan girişimci, ünlü işadamını şaşkına uğrattı. Uyanık vatandaş, Boyner’in isim ve soyisminden oluşan siteyi 1 milyon pounda satışa sundu!

Boyner’i kaptırdı!
Türkiye'nin en zengin iş adamlarından Cem Boyner'e isim şoku... Uyanık bir girişimci, geçtiğimiz yıllarda iş adamının ad ve soyadını içeren domain adını aldı. Uyanık genç, 'cemboyner.com' alan adını da 'sahibinden.com' adlı ilan sitesinde satışa çıkardı. Domain adı için 1 milyon pound yani 5 milyon 253 bin TL talep eden Deniz isimli uyanık vatandaş, ilanın açıklama kısmına da "Pazarlık payı vardır" notu düştü. Gözler ise 'e çevrildi. Ünlü işadamının, kendi adını taşıyan domain hesabını talep edilen servet karşılığında alıp almayacağı merak konusu oldu. Bu arada ünlü kişi ve markaların adına domain hesapları alarak bundan gelir elde edenlerin sayısı bir hayli fazla. Sahibinden.com gibi sitelerde daha önceden aldıkları domain isimlerini satışa sunanlar, 10 milyon pounda çıkan ücretler talep ediyor. Hatta Cem Boyner'in domain adını daha önceden alıp şimdi 1 milyon pounda satmak isteyen uyanık vatandaş, bir diğer işadamı Mahmut Uslu'nun adına olan domain adını da 300 bin TL'ye satıyor.
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