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Alo böbrek

Alo böbrek
Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kronik böbrek yetmezliği sonucu 2 yıldır diyalize giren Medine Erat'a (29) uygun donör çıktı. Hastane yetkilileri nakilin bir an önce yapılması için genç kadına telefon açtı. Ancak 800 metre rakımdaki Hisarçandır'da yaşayan Erat'a, telefonlar çekmediği için ulaşılamadı. Bu sırada Erat'ın eşi Nuri Erat (38), telefonla tesadüfen şebekenin çektiği bir noktada dolaştı. 100 çağrı ve sesli mesajı görünce de heyecanlandı. Eve koşup müjdeli haberi eşiyle paylaştı. Gece hastaneye giden Medine Erat'ın tetkik ve tahlilleri yapıldı. Ameliyata alınan kadın, beyin ölümü gerçekleşen 6 yaşındaki çocuğun böbreğiyle yeniden yaşama tutunmayı başardı.
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