;
Yol Durumu
  1. 41 kere maşallah
  2. Harçlıklarını Mehmetçik’e bağışladılar

Alenen destek

Alenen destek
Amerika yine bir skandala imza attı. Teröristlere verdiği desteği açıkça ortaya koydu. Önce ABD'li Korgeneral Paul Funk, eli kanlı hainlere övgüler yağdırdı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından "Bu cesur erkek ve kadınlarla büyük bir gurur duyuyorum" mesajını yazdı. 'li askerlerin terörist hayranı komutanlarına bir yenisi daha katıldı. Sözde 'a Karşı Uluslararası Mücadele Koalisyonu'nun sözcüsü Albay Ryan Dillon, teröristlere verdikleri patlayıcı eğitiminin fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı.


İşte bu görüntüler, ABD'nin terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye verdiği desteği bir kez daha ortaya çıkardı.
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar