Alenen destek

Amerika yine bir skandala imza attı. Teröristlere verdiği desteği açıkça ortaya koydu. Önce ABD'li Korgeneral PaulFunk, eli kanlı hainlere övgüleryağdırdı. Sosyal paylaşım sitesiTwitter hesabından "Bu cesurerkek ve kadınlarla büyükbir gurur duyuyorum"mesajını yazdı.ABD'li askerlerin terörist hayranı komutanlarına bir yenisi daha katıldı. Sözde DEAŞ'a Karşı Uluslararası Mücadele Koalisyonu'nun sözcüsü Albay Ryan Dillon, teröristlere verdikleri patlayıcı eğitiminin fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı.
İşte bugörüntüler, ABD'nin terörörgütü PKK/YPG/PYD'yeverdiği desteği bir kez dahaortaya çıkardı.
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