Ağzını kapatarak boğdum

Vahşet önceki gün Antalya Manavgat'ta yaşandı. M.Ç., kardeşi H.Ç. ile boşanma aşamasında olan Kırgız asıllı yengesi K.Ç.'i öldürdü. Polise teslim oldu. M.Ç., adliyeye sevk edildi. İfadesinde ise şunları söyledi: "3 çocuğum var. Küçük çocuklar kuzenleriyle oynamak istedi. Gece gidip yeğenlerimi aldım. K. bana manalı manalı laf söyledi. Canım sıkıldı. Çocukları eve götürdüm. Ardından K.'nın evine gittim. Boşanma davasını konuştuk. Bana bağırdı. Sinirlendim. Eldivenleri giyip, ellerimle ağzını burnunu kapatarak boğarak öldürdüm." Savcılıktaki ifadesinin ardından 'kasten öldürme' suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen M.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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