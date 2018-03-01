;
Yol Durumu
  1. Hüseyin bebeğe ithal doktor!
  2. Alo böbrek

Açık 'saç'ık mucize

Kelliği şişe mantarı ile önlemeyi başaran kuaför Abdullah Bilbay’dan, iddialı bir yöntem daha geldi. Yumurtanın sarısıyla saç dökülmesine son verdi

Açık saçık mucize
Kocamustafapa'da 12 yıldır kuaförlük yapan Abdullah Bilbay, kelliği önce şişe mantarı formülüyle önlemeyi keşfetti. Ama durmadı, araştırmalarına devam etti. Şimdi de özellikle stres sonucu saçların dökülmesini, yumurtanın sarısıyla önledi. Bilbay, yumurta sarısıyla yapılan karışımın, haftada bir kez sürülmesi sonucu saçların dökülmesinin sona erdiğini, hatta güçlendiğini söyledi.

FORMÜL NASIL UYGULANIYOR
Tek bir yumurtanın sarısı, az saf zeytinyağı ve limonla karıştırılacak. Fırça ile saça sürüldükten sonra elle friksiyon yapılacak. En az 20 dakika bekledikten sonra saç ılık su ile yıkanacak. Bu işleme, haftada bir gün olmak üzere 1 ay devam edilecek.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar