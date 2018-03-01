Açık 'saç'ık mucize

İstanbul Fatih Kocamustafapa'da 12 yıldır kuaförlük yapan Abdullah Bilbay, kelliği önce şişe mantarı formülüyle önlemeyi keşfetti. Ama durmadı, araştırmalarına devam etti. Şimdi de özellikle stres sonucu saçların dökülmesini, yumurtanın sarısıyla önledi. Bilbay, yumurta sarısıyla yapılan karışımın, haftada bir kez sürülmesi sonucu saçların dökülmesinin sona erdiğini, hatta güçlendiğini söyledi.
FORMÜL NASIL UYGULANIYOR Tek bir yumurtanın sarısı, az saf zeytinyağı ve limonla karıştırılacak. Fırça ile saça sürüldükten sonra elle friksiyon yapılacak. En az 20 dakika bekledikten sonra saç ılık su ile yıkanacak. Bu işleme, haftada bir gün olmak üzere 1 ay devam edilecek.
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