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Kırmızı kart!

, boşanma aşamasında olduğu Evin Elçi’nin ağabeyi ’nin saldırısına uğradığını söyledi. Durumu savcılığa bildirdi. Kayınbirader hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istendi...

Kırmızı kart!
Ünlü futbol adamı Mustafa Denizli, yıllarca Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi Türk futbolunun en iyi takımlarını çalıştırdı. 2010 yılında siyasetçi Şerafettin Elçi'nin 42 yaşındaki kızı Evin Elçi ile olan ilişkisini evlilikle taçlandırdı. 6 yılın ardından çift, boşanma kararı aldı. Boşanma karşılığında eşinin kendisinden 5 milyon dolarlık tazminat istemesi üzerine ünlü antrenör şaştı kaldı. Ardından "Biz aşiretiz" tehditleri görmeye başladı.

TEHDİT VE ŞANTAJ...
İddiaya göre ağabey , 1 buçuk yıl önce Denizli'nin evine gidip tazminat konusunda anlaşma sağlamaya çalıştı. ardından antrenöre yumruk attı. Kayınbiraderinin saldırısına uğrayan Denizli, soluğu savcılıkta aldı. İstanbul 'nde açılan davanın iddianamesinde kayınbiraderinin kız kardeşi için birkaç kez evine geldiğini, sonuncusunda ise kendisini dövdüğünü anlattı. "Hoş geldin demek için elimi uzattığımda aniden yumrukla kafama vurdu. Beni koltuğa itekledi ve vurmaya devam etti. 'Yarın avukat gelecek. O 3.5 milyon lirayı imzalayacaksın. Bu iş böyle bitecek. Biz geniş bir aileyiz. Ailede her türlü insan var, sen benim neyi kastettiğimi anlarsın. Senin kafana sıktırırım' tehdidinde bulundu" ifadesini kullandı. Eski Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi'nin oğlu olan Heja Elçi ise iddiaları yalanladı. Ancak Heja Elçi için 10 aydan 3 yıla kadar hapis istenen iddianame tamamlandı. Elçi'nin ifadesinin alınması için Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'ne talimat yazısı yollandı.


Evin Elçi, boşanma karşılığında Denizli'den 5 milyon lira istedi.


Ali OKTAY
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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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