Kırmızı kart!
Mustafa Denizli, boşanma aşamasında olduğu Evin Elçi’nin ağabeyi Heja Elçi’nin saldırısına uğradığını söyledi. Durumu savcılığa bildirdi. Kayınbirader hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istendi...
TEHDİT VE ŞANTAJ...
İddiaya göre ağabey Heja Elçi, 1 buçuk yıl önce Denizli'nin evine gidip tazminat konusunda anlaşma sağlamaya çalıştı. ardından antrenöre yumruk attı. Kayınbiraderinin saldırısına uğrayan Denizli, soluğu savcılıkta aldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın iddianamesinde kayınbiraderinin kız kardeşi için birkaç kez evine geldiğini, sonuncusunda ise kendisini dövdüğünü anlattı. "Hoş geldin demek için elimi uzattığımda aniden yumrukla kafama vurdu. Beni koltuğa itekledi ve vurmaya devam etti. 'Yarın avukat gelecek. O 3.5 milyon lirayı imzalayacaksın. Bu iş böyle bitecek. Biz geniş bir aileyiz. Ailede her türlü insan var, sen benim neyi kastettiğimi anlarsın. Senin kafana sıktırırım' tehdidinde bulundu" ifadesini kullandı. Eski Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi'nin oğlu olan Heja Elçi ise iddiaları yalanladı. Ancak Heja Elçi için 10 aydan 3 yıla kadar hapis istenen iddianame tamamlandı. Elçi'nin ifadesinin alınması için Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'ne talimat yazısı yollandı.
Evin Elçi, boşanma karşılığında Denizli'den 5 milyon lira istedi.
Ali OKTAY
Etiketler: Asliye Ceza Mahkemesi , Mustafa Denizli , Heja Elçi
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Gazete
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