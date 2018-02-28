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İnleri darmadağın

Afrin’i terörden arındırma operasyonunda dün yoğun sis nedeniyle arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirildi. Terör örgütü YPG’den alınan köylerde tuzaklanmış onlarca sözde karargah tek tek temizlendi

İnleri darmadağın
Zeytin Dalı Harekatı'nda dün 39. gün tamamlandı. ve Özgür Suriye Ordusu güçleri ise sağanak yağış ve yoğun sis altında harekatı sürdürdü. Sisli havayı fırsat bilen teröristlerin sızma girişiminde bulunabileceği bölgeler ateş altına alındı. Özellikle Rajo ve Cinderes'e bağlı köyler havadan uçaklarla yerden ise obüs ve CNRA'larla bombalandı. Bunun dışında arama-tarama faaliyetlerine öncelik verildi.

BOMBALAR İMHA EDİLDİ
YPG'li teröristlerden temizlenen son köyler arasında olan Ömeranlı Köyü'ne giren TSK ve ÖSO birlikleri, teröristlerin karargah olarak kullandıkları binalarda tuzaklanmış el yapımı bombaları temizlerken, içeride asılı olan sözde bayrakları imha etti. Son alınan köylerle birlikte kuzeyde cepheler de birleşmiş oldu. Böylelikle Raco ile Bülbül hattı da birleştirilmiş oldu.


TÜRKİYE'NİN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR
Teröristlerden temizlenen Deyr Savvan, Vergan, Şil Tehte ve İki Dam köylerinde bir avuç insan kaldı. Köylerdeki binlerce kişinin teröristler tarafından zorla Afrin merkezine gönderildiğini söyleyen köylüler "Biz gitmedik. Bu köyde 500'den fazla kişi yaşıyordu. Şimdi 55 kişi var. Teröristler koca köyü talan ettiler. Milleti yurdundan ettiler. Türkler geldi, hepsinin başımızın üstünde yeri var" dedi.


Uğur YILDIRIM
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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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