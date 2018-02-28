Durmadan yardım

Ankara'dayaşayan ve 1950yılında 'tankçı' olarakaskerlik yapan 86yaşındaki DurmuşAltındal, Zeytin DalıHarekatı için görevehazır olduğunu söyledi.Altındal, aldığı bin 400TL emekli maaşının815 TL'sini TSK'yabağışladı. Altındal, "Duaokuyacağım, sonra tankıalıp teröristleri Afrin'denkovalayacağım"dedi. Durmuş dedeBaşbakanımız "Yaşıngeçmiş yapamazsındeseler de ben işinbaşına geçtikten sonra32 yaşında olurum"diyerek teröristlere meydan okudu.
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