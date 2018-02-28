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Durmadan yardım

Durmadan yardım
Ankara'da yaşayan ve 1950 yılında 'tankçı' olarak askerlik yapan 86 yaşındaki Durmuş Altındal, Zeytin Dalı Harekatı için göreve hazır olduğunu söyledi. Altındal, aldığı bin 400 TL emekli maaşının 815 TL'sini 'ya bağışladı. Altındal, "Dua okuyacağım, sonra tankı alıp teröristleri Afrin'den kovalayacağım" dedi. Durmuş dede Başbakanımız "Yaşın geçmiş yapamazsın deseler de ben işin başına geçtikten sonra 32 yaşında olurum" diyerek teröristlere meydan okudu.
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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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