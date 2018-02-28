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Çok çarpıcı

’de yolda kalan bir şoför aracını traktörle çektirdi. Ancak kontrolü kaybedip kıyıdaki bir tekneye vurdu

Çok çarpıcı
Çanakkale'de görenleri şaşkına çeviren , dün sabah saatlerinde meydana geldi. 16 ED 899 plakalı minibüsün sürücüsü E.S., aracında meydana gelen arızayı gidermek için bir traktör sürücüsünden yardım istedi. Minibüsü traktöre bağlayarak çalıştırmak isteyen E.S. aniden aracının çalışması üzerine önündeki römorka çarpmamak için aracının direksiyonunu sol tarafa doğru kırdı. Manevra sonrası kontrolü kaybeden sürücü, rıhtımda bağlı bulunan Mehmet Atçı'ya ait tekneye çarptı. Kamera kısmının üzerine çıktı. Çarpmanın etkisiyle balıkçı teknesinde hasar oluştu. Minibüs ise Sarıçay'a düşmekten tekne sayesinde kurtuldu. İlginç kazayı gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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