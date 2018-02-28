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Biz de güçlü olacağız

Biz de güçlü olacağız
Milletvekili , 'nin Afrin'de yürüttüğü operasyonu desteklediğini belirtti. Şunları söyledi: "Bu bölgede daha da haklarımızı korumak için birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Türkiye bu coğrafyada ne kadar güçlenirse, biz de o kadar güçlü olacağız. Allah göstermesin zayıflarsa biz de zayıflarız. Birbirimizi daha güçlendirmek için tüm kurumlar üzerine düşen görevi yapması lazım" şeklinde konuştu.

Erhan ÖZTÜRK
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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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