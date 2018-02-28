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Ay-Yıldız sevgisi

Ay-Yıldız sevgisi
Ekinöz'de lise öğrencileri bir araya geldi. Mehmetçik'e destek için 250 lise öğrencisi Türk bayrağı kareografisi yaptı, Atatürk'ün Gençliğe Hitabe'sini okudu.
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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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