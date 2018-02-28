Aviya mucizesi

İranlı Solegmani Ailesi'nin çocukları Aviya Nouri,10 ay önce dünyayageldi. 1 aylıkken sarılık geçiren bebeğin karaciğer dışı safra yollarının olmadığı fark edildi. Aile, karaciğer nakli için Türkiye'ye geldi. Amcasının karaciğeri nakil edilecek olan Aviya, bu sırada düşüp beyin kanaması geçirdi. 5 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra iyileşti. Amcasından alınan 200 gramlıkkaraciğerin nakil edilmesiyleadeta yeniden dünyaya geldi.
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