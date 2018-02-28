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Aviya mucizesi

Aviya mucizesi
İranlı Solegmani Ailesi'nin çocukları Aviya Nouri, 10 ay önce dünyaya geldi. 1 aylıkken sarılık geçiren bebeğin karaciğer dışı safra yollarının olmadığı fark edildi. Aile, karaciğer nakli için Türkiye'ye geldi. Amcasının karaciğeri nakil edilecek olan Aviya, bu sırada düşüp beyin kanaması geçirdi. 5 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra iyileşti. Amcasından alınan 200 gramlık karaciğerin nakil edilmesiyle adeta yeniden dünyaya geldi.

Gül KİREKLO
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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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